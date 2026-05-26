कोंडागांव में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, चालक की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 छत्तीसगढ़ के प्रमुख और व्यस्त हाईवे में से एक है, जो रायपुर, कोण्डागांव, जगदलपुर और नारायणपुर जैसे कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है। इस मार्ग पर रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों में NH-30 पर सड़क हादसों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इन हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना, ओवरटेकिंग और चालक की थकान मानी जाती है।