कोंडागांव में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, विशाल पेड़ गिरने से मार्ग ठप, इलाकों में जनजीवन प्रभावित

सबसे भयावह दृश्य बेलभाटा मार्ग पर देखने को मिला, जहां एक विशाल पेड़ मुख्य सडक़ पर आ गिरा। इस दौरान वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल पेड़ की चपेट में आ गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार उस समय वाहन से दूर था, जिससे उसकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि पेड़ गिरने के समय सडक़ पर अधिक भीड़ होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था और जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था।