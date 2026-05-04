बड़ी खुशखबरी: 20 लाख की लागत से बनेगा मजदूर संघ भवन, विधायक लता उसेंडी ने किया शिलान्यास

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि, इससे मजदूरों के संगठनात्मक कार्यों को नई मजबूती मिलेगी। निर्धारित लागत से बनने वाला यह भवन आने वाले समय में जिले के मजदूरों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा, जहां से उनके हितों से जुड़े विभिन्न कार्य संचालित किए जाएंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने मजदूर संघ भवन में एक बोर खनन की घोषणा की। भूमि पूजन के दौरान मजदूर संघ ने विधायक के जन्म दिन के अवसर पर केक काट कर जन्म दिन मनाया।