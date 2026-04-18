Chhattisgarh News: पत्थरों में गूंज रही आस्था की साधना, बस्तर में अरविंद नामदेव रच रहे नई कहानी, जानिए कैसे

बस्तर में आस्था को नया आकार दे रहे मूर्तिकार अरविंद नामदेव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में इन दिनों कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मध्यप्रदेश के जबलपुर से आए प्रसिद्ध मूर्तिकार अरविंद नामदेव अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के जरिए बस्तर की धार्मिक पहचान को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। वे दक्षिण बस्तर के विभिन्न इलाकों में भव्य प्रतिमाओं का निर्माण कर श्रद्धालुओं की आस्था को साकार रूप दे रहे हैं।
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