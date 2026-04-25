CG Politics: महिला आरक्षण पर सियासत तेज! लता उसेंडी का विपक्ष पर हमला, BJP का देशव्यापी अभियान शुरू

महिला आरक्षण का मुद्दा केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन सकता है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन के समय और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस तरह से सियासी समीकरणों को प्रभावित करता है और क्या वास्तव में यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नए स्तर तक पहुंचा पाता है।