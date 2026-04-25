25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG Politics: महिला आरक्षण पर सियासत तेज! लता उसेंडी का विपक्ष पर हमला, BJP का देशव्यापी अभियान शुरू

CG Politics: महिला आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई। लता उसेंडी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, BJP ने देशभर में अभियान तेज किया।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 25, 2026

महिला आरक्षण पर सियासत तेज (photo source- Patrika)

महिला आरक्षण पर सियासत तेज (photo source- Patrika)

CG Politics: छत्तीसगढ़ समेत देशभर में महिला आरक्षण को लेकर सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। लता उसेंडी ने प्रेसवार्ता के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह कानून देश की आधी आबादी को राजनीति में बराबरी का अवसर देने वाला है, लेकिन विपक्ष इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है।

CG Politics: भाजपा का देशव्यापी अभियान तेज

भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महिलाओं को इस कानून और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। उसेंडी ने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में व्यापक पहल है।

“विपक्ष कर रहा नकारात्मक राजनीति”

प्रेसवार्ता में उसेंडी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य दल महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक, विपक्ष की मंशा महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण से दूर रखने की है।

केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र

उसेंडी ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बताते हुए कहा कि

  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई
  • स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार किया
  • प्रधानमंत्री आवास योजना ने महिलाओं को पक्के घर का अधिकार दिया
  • ‘लखपति दीदी’ जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचा है और भाजपा कार्यकर्ता अब इनकी जानकारी घर-घर पहुंचाएंगे।

जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का मुद्दा

उसेंडी ने लोकसभा सीटों के निर्धारण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सीटें 1971 जनगणना के आधार पर तय हैं, जबकि देश की आबादी अब सवा अरब से अधिक हो चुकी है। ऐसे में 33% महिला आरक्षण लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कांग्रेस पर सीधा हमला

कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उसेंडी ने कहा कि “देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस ने हमेशा धोखा किया है।” उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के विरोध से कांग्रेस का “महिला विरोधी चेहरा” उजागर हो गया है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और विपक्ष की भूमिका को उजागर करेगी।

CG Politics: निंदा प्रस्ताव का अभियान

भाजपा ने इस मुद्दे को और धार देने के लिए बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है। उसेंडी ने बताया कि 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में कांग्रेस के खिलाफ “निंदा प्रस्ताव” पारित कर राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। यह अभियान पार्टी के जमीनी स्तर पर आक्रामक रुख को दर्शाता है।

राजनीतिक संदेश और असर

महिला आरक्षण का मुद्दा केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन सकता है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण की उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन के समय और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस तरह से सियासी समीकरणों को प्रभावित करता है और क्या वास्तव में यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नए स्तर तक पहुंचा पाता है।

ये भी पढ़ें

महिला आरक्षण बिल को लेकर CM साय का कांग्रेस पर हमला, बोले- 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूटीं
रायपुर
कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 11:49 am

Published on:

25 Apr 2026 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Politics: महिला आरक्षण पर सियासत तेज! लता उसेंडी का विपक्ष पर हमला, BJP का देशव्यापी अभियान शुरू

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: पत्थरों में गूंज रही आस्था की साधना, बस्तर में अरविंद नामदेव रच रहे नई कहानी, जानिए कैसे

बस्तर में आस्था को नया आकार दे रहे मूर्तिकार अरविंद नामदेव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

कोंडागांव के NH-30 पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से अधिक यात्री घायल, मची चीख-पुकार

महिंद्रा बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव

अर्धनग्न हालत में मिली कारोबारी की लाश, खून से सनी मिली बाइक, 11 अप्रैल से थे लापता

kondagaon murder case, crime news,
कोंडागांव

Illegal Farming Case: जंगल जमीन पर अवैध कारोबार! पट्टाधारी बाहरी लोगों को दे रहे किराए पर भूमि

जंगल जमीन पर अवैध कारोबार (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Murder News: आपसी विवाद में पति ने खोया आपा, कुल्हाड़ी से की पत्नी हत्या फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी दी जान (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.