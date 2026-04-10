10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

Illegal Farming Case: जंगल जमीन पर अवैध कारोबार! पट्टाधारी बाहरी लोगों को दे रहे किराए पर भूमि

Kondagaon Land Issue: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में वन अधिकार के तहत मिली जमीनों को अवैध रूप से किराए पर देने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 10, 2026

जंगल जमीन पर अवैध कारोबार (photo source- Patrika)

जंगल जमीन पर अवैध कारोबार (photo source- Patrika)

Illegal Farming Case: कोण्डागांव जिन लोगों को जंगल जमीन उनके पारंपरिक तौर पर चल रही खेती-किसानी सहित अन्य जीवोकोपार्जन के लिए नियमानुसार शासन के द्वारा जिन जमीनों का अधिकार पत्र दिया गया है। उन्हीं अधिकार पत्र के आधार पर अब कुछ लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी इस जमीन को किराए पर देने का अवैध धंधा चल पड़ा है।

Illegal Farming Case: सबकुछ खुलेआम जारी

पत्रिका के पास इस संबंध में किए गए अनुबंध के कुछ दस्तावेज भी मौजूद है। जिसमें स्पष्ट तौर पर किराए नामे का उल्लेख स्टांप पेपर में किया जा रहा है, यदि जमीन को किराए पर ही देना था तो ऐसे लोगों को वन भूमि का अधिकार ही क्यों दिया गया है जो अपनी जमीन को अवैध तरीके से किराए पर अन्य राज्यो से आने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर दे रहे है।

जबकि उक्त जमीन उन्हें उनके द्वारा ही जीवोकोपार्जन करने के लिए दी गई है, जिसमें ना तो जमीन पर लगे पेड़- पौधों को ही कोई नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह सबकुछ खुलेआम जारी है। यह मामला न केवल माकड़ी व अमरावती वन परिक्षेत्र के अंतर्गत है बल्कि अन्य वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

अदरक सहित अन्य तरह की खेती

जंगल भूमि को किराए पर देने के बाद अन्य राज्यों से आए लोगों के द्वारा उस पर अदरक सहित विभिन्न प्रकार की खेती व अन्य कार्य किया जा रहे हैं। हालांकि वन अमला अब इस ओर कड़ाई से नियमों का पालन करने की बात कह रहा है। ज्ञात हो कि,एक तरफ ये लोग हैं जो अपनी जमीन का सौदा कर रहे हैं जिससे उनका जीकोकपर्जन होना बताया जा रहा है, वही दूसरी ओर वो लोग है जो अक्सर पट्टे की मांग लेकर जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं और उन्हें उनका अधिकार पत्र ही नहीं मिल पाया जो असलीयत में अभी उस पर आश्रित है।

जो भी नियम विरुद्ध कार्य कर रहे है ऐसे लोगो की जाँच करवाकर उनके जारी वनाधिकार पट्टे कैंसिल करने की प्रक्रिया करेगे— चूणामणि सिंह, डीएफओ कोण्डागांव

Illegal Farming Case: खेती के नाम पर बाहरी दखल

सूत्रों के अनुसार, अन्य राज्यों से आए लोग इन जमीनों को किराए पर लेकर अदरक सहित कई नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित किए जाने की बात सामने आई है, जिससे वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर भी असर पड़ने की आशंका है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 02:01 pm

Published on:

10 Apr 2026 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Illegal Farming Case: जंगल जमीन पर अवैध कारोबार! पट्टाधारी बाहरी लोगों को दे रहे किराए पर भूमि

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder News: आपसी विवाद में पति ने खोया आपा, कुल्हाड़ी से की पत्नी हत्या फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी दी जान (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Road Construction Corruption: PMGSY में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व विधायक ने मौके पर जांच कर खोली पोल

पूर्व विधायक ने मौके पर खोली पोल (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Masora Reservoir: सिटी बजाने वाली बत्तखों से गुलजार मसोरा जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मसोरा जलाशय (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली से 5 मवेशियों की मौत, तेज अंधड़ से उड़ी छतें, बेघर हुए कई परिवार

कुदरत का कहर: 5 मवेशियों की मौत (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Farming News: बदलते बस्तर की नई तस्वीर, ‘ब्लैक गोल्ड’ की हुई शुरुआत, आदिवासी किसानों के लिए नई राह

रसन ने तोड़ी पहली काली मिर्च की फसल (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.