तस्करी के धंधे पर प्रशासन का हंटर! 2 दिन में 1,098 क्विंटल अवैध धान जब्त, 4 ट्रक सीज

Illegal Paddy: बीजापुर जिले में प्रशासन ने अवैध धान तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले दो दिनों में अंतरराज्यीय बॉर्डर पर 1,098 क्विंटल धान और 4 ट्रक जब्त किए गए।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

प्रशासन ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की (photo source- Patrika)

प्रशासन ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की (photo source- Patrika)

Illegal Paddy: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही सीमाओं पर सक्रिय धान तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते दो दिनों में अंतरराज्यीय बॉर्डर पर लगातार दो बड़े ऑपरेशन चलाकर कुल 1,098 क्विंटल अवैध धान और 4 ट्रक जब्त किए गए। यह कार्रवाई इस वर्ष अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

Illegal Paddy: तिमेड़ चेक पोस्ट पर 333 क्विंटल धान किया बरामद

मंगलवार को तिमेड़ चेक पोस्ट पर नियमित जांच के दौरान सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे एक ट्रक (क्रमांक टीजी 07 डब्लयू 2268) को नियमित जांच के दौरान रोका गया। ट्रक की जांच में पाया गया कि उसमें 556 बोरी धान लदा हुआ है, जिसका वजन लगभग 333 क्विंटल आंका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक वी. राजू ने बताया कि यह धान नुज़ीविडू सीड्स लिमिटेड, मंचेरियाल (तेलंगाना) से बरगढ़, ओडिशा में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा रहा था।

एसडीएम के निर्देश पर शुरू की गई कार्रवाई

Illegal Paddy: हालांकि, चालक किसी भी प्रकार का वैलिड ट्रांजिट परमिट, डिलीवरी ऑर्डर या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। दस्तावेजों की अनुपस्थिति ने पूरे प्रकरण पर गंभीर संदेह खड़ा कर दिया, जिसके बाद एसडीएम यशवंत नाग के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर की संयुक्त टीम ने मौके पर ही धान और ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री को आगे की कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी भोपालपट्टनम जीवन जांगड़े के सुपुर्द किया गया। पुलिस अब प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है।

कलेक्टर का निर्देश चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए

कलेक्टर कार्यालय से जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिले की सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए तथा किसी भी संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जाए। तिमेड़ चेक पोस्ट की यह कार्रवाई प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि अवैध धान परिवहन को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा।

पहला ऑपरेशन तारलागुड़ा में 3 ट्रकों से 765 क्विंटल धान जब्त

Illegal Paddy: इसके एक दिन पहले सोमवार को तारलागुड़ा चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों में भरे 765 क्विंटल धान को पकड़ा गया। ये ट्रक तेलंगाना के मुलगु से रायपुर-दुर्ग की ओर बेचे जाने के लिए भेजे जा रहे थे। चालकों के पास डिलीवरी ऑर्डर और वैध दस्तावेज नहीं मिले। जब्त ट्रकों TS05 UA 2034 - 220 क्विंटल, TG12 T4464 - 295 क्विंटल, AP07 TB6888-250 क्विंटल से धान मिले। कार्रवाई एसडीएम यशवंत नाग, तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर की टीम द्वारा की गई। ट्रकों को थाना तारलागुड़ा के सुपुर्द कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही

Illegal Paddy: यह पूरी कार्रवाई तिमेड़ चेक पोस्ट पर तैनात राजस्व विभाग, पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। प्रशासन ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीदी अवधि के दौरान धान तस्करी के प्रयासों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी राज्यों से सस्ते या अवैध रूप से लाया गया धान स्थानीय किसानों के हितों पर सीधा असर डालता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।

Illegal Paddy Seized: अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त, देखें कहां से कितनी बोरी पकड़ी गई?
रायगढ़
1 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

बीजापुर

छत्तीसगढ़

CG News: पोटाकेबिन में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र की मलेरिया से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

आश्रम में 8 वर्षीय छात्र की मौत (photo source- Patrika)
बीजापुर

अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी (photo source- Patrika)
बीजापुर

Dhan Kharidi: धान तस्करी पर कड़ी निगरानी! बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर से 765 क्विंटल अवैध धान जब्त

तेलंगाना से अवैध धान की एंट्री (photo source- Patrika)
बीजापुर

सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

सात नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: आवारा कुत्तों की मॉनिटरिंग अब शिक्षकों के जिम्मे, स्कूलों में शुरू हुई 'डॉग वॉच'

पढ़ाई छोड़ शिक्षकों पर सुरक्षा गश्त का बोझ (photo source- Patrika)
बीजापुर
