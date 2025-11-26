तस्करी के धंधे पर प्रशासन का हंटर! 2 दिन में 1,098 क्विंटल अवैध धान जब्त, 4 ट्रक सीज

प्रशासन ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की (photo source- Patrika)
Illegal Paddy: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही सीमाओं पर सक्रिय धान तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते दो दिनों में अंतरराज्यीय बॉर्डर पर लगातार दो बड़े ऑपरेशन चलाकर कुल 1,098 क्विंटल अवैध धान और 4 ट्रक जब्त किए गए। यह कार्रवाई इस वर्ष अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
मंगलवार को तिमेड़ चेक पोस्ट पर नियमित जांच के दौरान सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे एक ट्रक (क्रमांक टीजी 07 डब्लयू 2268) को नियमित जांच के दौरान रोका गया। ट्रक की जांच में पाया गया कि उसमें 556 बोरी धान लदा हुआ है, जिसका वजन लगभग 333 क्विंटल आंका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक वी. राजू ने बताया कि यह धान नुज़ीविडू सीड्स लिमिटेड, मंचेरियाल (तेलंगाना) से बरगढ़, ओडिशा में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा रहा था।
Illegal Paddy: हालांकि, चालक किसी भी प्रकार का वैलिड ट्रांजिट परमिट, डिलीवरी ऑर्डर या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। दस्तावेजों की अनुपस्थिति ने पूरे प्रकरण पर गंभीर संदेह खड़ा कर दिया, जिसके बाद एसडीएम यशवंत नाग के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर की संयुक्त टीम ने मौके पर ही धान और ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री को आगे की कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी भोपालपट्टनम जीवन जांगड़े के सुपुर्द किया गया। पुलिस अब प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है।
कलेक्टर कार्यालय से जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिले की सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए तथा किसी भी संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जाए। तिमेड़ चेक पोस्ट की यह कार्रवाई प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि अवैध धान परिवहन को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा।
Illegal Paddy: इसके एक दिन पहले सोमवार को तारलागुड़ा चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों में भरे 765 क्विंटल धान को पकड़ा गया। ये ट्रक तेलंगाना के मुलगु से रायपुर-दुर्ग की ओर बेचे जाने के लिए भेजे जा रहे थे। चालकों के पास डिलीवरी ऑर्डर और वैध दस्तावेज नहीं मिले। जब्त ट्रकों TS05 UA 2034 - 220 क्विंटल, TG12 T4464 - 295 क्विंटल, AP07 TB6888-250 क्विंटल से धान मिले। कार्रवाई एसडीएम यशवंत नाग, तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर की टीम द्वारा की गई। ट्रकों को थाना तारलागुड़ा के सुपुर्द कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
Illegal Paddy: यह पूरी कार्रवाई तिमेड़ चेक पोस्ट पर तैनात राजस्व विभाग, पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। प्रशासन ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीदी अवधि के दौरान धान तस्करी के प्रयासों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी राज्यों से सस्ते या अवैध रूप से लाया गया धान स्थानीय किसानों के हितों पर सीधा असर डालता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
