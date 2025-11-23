Illegal Paddy Seized: अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त, देखें कहां से कितनी बोरी पकड़ी गई?

1 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)
Illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान की खरीद शुरू होने के बाद से, गैर-कानूनी धान की आवाजाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। खरीद 15 नवंबर को शुरू हुई और सिर्फ़ 15 दिनों में 3,266 क्विंटल से ज़्यादा गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
जिले के बॉर्डर पर सभी इंटरस्टेट और अंदरूनी चेकपॉइंट 24 घंटे निगरानी में हैं। शिफ्ट ड्यूटी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सब-डिविजनल सर्विलांस टीमें भी लगातार एक्टिव हैं। अब तक 30 केस दर्ज किए गए हैं, और सभी के खिलाफ मार्केट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
उदउदा: कपील यादव से 1200 बोरी धान
हाटी: प्रहलाद अग्रवाल के पास 900 बोरी
कुड़ेकेला: ऋषि अग्रवाल – 55 बोरी
बेहरामार: विनोद बेहरा – 60 बोरी
कटाईपाली सी: मोन्टी अग्रवाल – 450 बोरी
राजेंद्र कुमार के स्टोर से 500 बोरी
बाकारुमा: राहू राठिया – 60 बोरी
धर्मजयगढ़: मुकेश अग्रवाल – 250 बोरी
बोरो: सुशील ढाली – 120 बोरी
पिपराही गोदाम: मुकेश और जितेंद्र अग्रवाल – 400 क्विंटल धान
डोमनारा: भीषण साव – 50 कट्टी धान
जोबी: जितेंद्र यादव – 40 बोरी
काफरमार: वरुण तिवारी – 58 बोरी
केवाली: गुहादास महंत – 70 बोरी
बैसकीमूड़ा: रमेश बेहरा – 150 बोरी
कमरगा: बिहारी लाल गुप्ता – 70 बोरी
कुंजारा: अमन अग्रवाल – 55 बोरी
तोलगें: लक्ष्मण पटेल – 739 बोरी
बिजना: माखन गुप्ता – 951 बोरी
बिजना: ओमप्रकाश गुप्ता – 70 बोरी
भगोरा: उलसन बड़ा – 270 बोरी
कुसमेल: मोहितराम – 193 बोरी
साल्हेओना: शिवप्रसाद दीवान – 50 बोरी
घरघोड़ी: गजेन्द्र यादव – 65 बोरी
छिछोरउमरिया: जन्मेजय गुप्ता – 50 बोरी
ओड़ेकेरा: परमानंद साहू – 20 बोरी
जमुना चेकपोस्ट: पिकअप में 60 बोरी धान जब्त
बासनपाली: वाहन में 100 बोरी धान
पुसौर चेकपोस्ट: परसु साहू – 60 बोरी
Illegal Paddy Seized: जिले में गैर-कानूनी धान की खरीद बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन सख्त प्रशासनिक निगरानी के कारण बड़ी मात्रा में धान जब्त किया जा रहा है। विभाग आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग