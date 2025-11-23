Illegal Paddy Seized: अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त, देखें कहां से कितनी बोरी पकड़ी गई?

Illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान की खरीद शुरू होने के बाद से, गैर-कानूनी धान की आवाजाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। खरीद 15 नवंबर को शुरू हुई और सिर्फ़ 15 दिनों में 3,266 क्विंटल से ज़्यादा गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।