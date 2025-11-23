Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Illegal Paddy Seized: अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त, देखें कहां से कितनी बोरी पकड़ी गई?

Illegal Paddy Seized: रायगढ़ जिले में धान खरीदी शुरू होने के बाद 15 दिनों में 3266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। कीमत 1 करोड़ से अधिक, 30 प्रकरण दर्ज। चेकपोस्टों पर 24 घंटे निगरानी।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 23, 2025

1 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

1 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

Illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान की खरीद शुरू होने के बाद से, गैर-कानूनी धान की आवाजाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। खरीद 15 नवंबर को शुरू हुई और सिर्फ़ 15 दिनों में 3,266 क्विंटल से ज़्यादा गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।

Illegal Paddy Seized: 24 घंटे निगरानी की जा रही निगरानी

जिले के बॉर्डर पर सभी इंटरस्टेट और अंदरूनी चेकपॉइंट 24 घंटे निगरानी में हैं। शिफ्ट ड्यूटी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सब-डिविजनल सर्विलांस टीमें भी लगातार एक्टिव हैं। अब तक 30 केस दर्ज किए गए हैं, और सभी के खिलाफ मार्केट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

धर्मजयगढ़ ब्लॉक

उदउदा: कपील यादव से 1200 बोरी धान

हाटी: प्रहलाद अग्रवाल के पास 900 बोरी

कुड़ेकेला: ऋषि अग्रवाल – 55 बोरी

बेहरामार: विनोद बेहरा – 60 बोरी

कटाईपाली सी: मोन्टी अग्रवाल – 450 बोरी

राजेंद्र कुमार के स्टोर से 500 बोरी

बाकारुमा: राहू राठिया – 60 बोरी

धर्मजयगढ़: मुकेश अग्रवाल – 250 बोरी

बोरो: सुशील ढाली – 120 बोरी

पिपराही गोदाम: मुकेश और जितेंद्र अग्रवाल – 400 क्विंटल धान

Illegal Paddy Seized: खरसिया ब्लॉक

डोमनारा: भीषण साव – 50 कट्‌टी धान

जोबी: जितेंद्र यादव – 40 बोरी

काफरमार: वरुण तिवारी – 58 बोरी

केवाली: गुहादास महंत – 70 बोरी

Illegal Paddy Seized: लैलूंगा ब्लॉक

बैसकीमूड़ा: रमेश बेहरा – 150 बोरी

कमरगा: बिहारी लाल गुप्ता – 70 बोरी

कुंजारा: अमन अग्रवाल – 55 बोरी

तोलगें: लक्ष्मण पटेल – 739 बोरी

तमनार ब्लॉक

बिजना: माखन गुप्ता – 951 बोरी

बिजना: ओमप्रकाश गुप्ता – 70 बोरी

भगोरा: उलसन बड़ा – 270 बोरी

कुसमेल: मोहितराम – 193 बोरी

अन्य जगहों पर कार्रवाई

साल्हेओना: शिवप्रसाद दीवान – 50 बोरी

घरघोड़ी: गजेन्द्र यादव – 65 बोरी

छिछोरउमरिया: जन्मेजय गुप्ता – 50 बोरी

ओड़ेकेरा: परमानंद साहू – 20 बोरी

अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर बड़ी जब्ती

रेंगालपाली चेकपोस्ट: ट्रक से 180 क्विंटल धान जब्त

जमुना चेकपोस्ट: पिकअप में 60 बोरी धान जब्त

बासनपाली: वाहन में 100 बोरी धान

पुसौर चेकपोस्ट: परसु साहू – 60 बोरी

Illegal Paddy Seized: जिले में गैर-कानूनी धान की खरीद बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन सख्त प्रशासनिक निगरानी के कारण बड़ी मात्रा में धान जब्त किया जा रहा है। विभाग आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

