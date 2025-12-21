CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 23 दिसंबर 126 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

रोजगार का सुनहरा अवसर (Photo Patrika)
CG Job: निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में 23 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर कैम्प में भाग ले सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.,बावधन, पुणे (महाराष्ट्र) में डीजी ऑपरेटर एवं सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट एवं लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी।
वहीं मे.जैन एसोसिएट एंड इंटरप्राइजेज, रायगढ़ में इलेक्ट्रीशियन एवं वेल्डर के रिक्त पदों के लिए भी चयन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।
