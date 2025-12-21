CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, 23 दिसंबर 126 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.,बावधन, पुणे (महाराष्ट्र) में डीजी ऑपरेटर एवं सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट एवं लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी।