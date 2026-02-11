हैवान बना पिता! पहले मासूम बेटे को कुएं में फेंका, फिर खुद उतरकर डुबोकर ली जान… ऐसे खुली वारदात की परतें

रविवार 8 फरवरी की शाम करीब 6 बजे विनोद अपने छोटे बेटे के साथ घर के सामने खड़ा था, लेकिन उस समय कोई बात नहीं हुई थी, इससे मनोज वहां से चला गया, ऐसे में जब अगले दिन सोमवार को सुबह मनोज मकान के पीछे स्थित कुंए के पास टुल्लू पंप चालू करने गया तो कुंए के भीतर से विनोद की आवाज आई कि मोटर बंद कर दो, वह अंदर में है। आसपास के लोगों को बुलाकर पूछताछ करने पर विनोद ने बताया कि उसने अपने छोटे बेटे को हत्या की नियत से कुएं में फेंक दिया और स्वयं अंदर उतरकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी है।