Gas Tank Explosion: मंगल कार्बन टायर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, गैस टैंक फटने से मासूम समेत 8 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

घायलों को तुरंत जिला अस्पताल, रायगढ़ लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर स्थिति वाले घायलों को जिंदल अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया। फैक्ट्री के कर्मचारी और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।