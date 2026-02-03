CG Rape Case: शादी के बाद मायके में रह रही महिला से रेप, कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशीली दवा, फिर वीडियो बनाकर…

जानकारी के मुताबिक, 27 साल की महिला की शादी साल 2024 में मध्य प्रदेश में हुई थी। शादी के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सही इलाज और देखभाल न होने के कारण पांच दिन बाद नवजात की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी महिला का ठीक से इलाज नहीं किया गया। परेशान होकर वह 24 जनवरी 2025 को छाल इलाके में अपने मायके लौट आई। माता-पिता की मौत के कारण वह यहां अकेली रह रही थी।