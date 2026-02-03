CG Rape Case: शादी के बाद मायके में रह रही महिला से रेप, कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशीली दवा, फिर वीडियो बनाकर…

नशीली दवा मिलाकर महिला से रेप (photo source- Patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला के साथ रेप किया। वह आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता रहा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला छाल थाना इलाके का है।
जानकारी के मुताबिक, 27 साल की महिला की शादी साल 2024 में मध्य प्रदेश में हुई थी। शादी के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सही इलाज और देखभाल न होने के कारण पांच दिन बाद नवजात की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी महिला का ठीक से इलाज नहीं किया गया। परेशान होकर वह 24 जनवरी 2025 को छाल इलाके में अपने मायके लौट आई। माता-पिता की मौत के कारण वह यहां अकेली रह रही थी।
महिला की मुलाकात आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के शाहपुर गांव के रहने वाले चंद्रभान यादव (30) से घर के रेनोवेशन के काम के दौरान हुई। वह धीरे-धीरे उसके घर आने-जाने लगा। उसने उसे बताया कि वह शादीशुदा है लेकिन पारिवारिक कारणों से अपने माता-पिता के घर पर रह रही है। इसके बावजूद, आरोपी ने उससे शादी का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया।
पीड़िता के मुताबिक, अप्रैल में आरोपी उसके घर आया और बात करते समय उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा दी। जब उसकी तबीयत खराब हुई और वह सो गई, तो आरोपी ने उसके साथ रेप किया। इसके अलावा, उसने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए और धमकी दी कि होश में आने पर वह उन्हें दिखाकर वायरल कर देगा। डर के मारे महिला चुप रही।
CG Rape Case: अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, उसे ब्लैकमेल किया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आखिरकार हिम्मत करके महिला ने छाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की डिटेल में जांच चल रही है और डिजिटल सबूतों की भी जांच की जाएगी।
