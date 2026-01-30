Chhattisgarh news: सत्यनारायण बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा, नाराज भक्तों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार

मेमोरेंडम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बाबा सत्यनारायण सिर्फ़ साहू समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पूजनीय और आस्था के प्रतीक हैं। उनके ख़िलाफ़ इस तरह के कमेंट्स से सिर्फ़ साहू समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि जिस युवक की बात हो रही है, उसने बाबा सत्यनारायण पर गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और उन्हें "धोखेबाज़ और बलात्कारी" कहा है। ये आरोप इंडियन पीनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सज़ा के लायक अपराध हैं।