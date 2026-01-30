30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Chhattisgarh news: सत्यनारायण बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा, नाराज भक्तों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बाबा सत्यनारायण पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

सत्यनारायण बाबा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी (photo source- Patrika)

सत्यनारायण बाबा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी (photo source- Patrika)

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हेडक्वार्टर कोसमनारा में 28 साल से तपस्या कर रहे बाबा सत्यनारायण के बारे में एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर पिछले दो दिनों से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साहू समाज और दूसरे समाज के भक्तों ने कमेंट्स के बारे में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

Chhattisgarh news: अपमानजनक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बाबा सत्यनारायण एक बच्चे के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। उनके पिता ने भी बाबा सत्यनारायण के अपने बच्चे के साथ वायरल वीडियो के बारे में एक अलग शिकायत दर्ज कराई है। रायगढ़ के जिला साहू संघ के अध्यक्ष डिग्री लाल साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर बाबा सत्यनारायण के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक, अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था।

समाज की भावनाएं हुई आहत

मेमोरेंडम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बाबा सत्यनारायण सिर्फ़ साहू समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पूजनीय और आस्था के प्रतीक हैं। उनके ख़िलाफ़ इस तरह के कमेंट्स से सिर्फ़ साहू समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि जिस युवक की बात हो रही है, उसने बाबा सत्यनारायण पर गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और उन्हें "धोखेबाज़ और बलात्कारी" कहा है। ये आरोप इंडियन पीनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सज़ा के लायक अपराध हैं।

साहू समाज की मांग पर आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh news: मामले की गंभीरता को देखते हुए साहू समाज ने सोशल मीडिया अकाउंट की तुरंत जांच और दोषी युवक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। समाज का मानना ​​है कि ऐसे कमेंट्स से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और ऐसे एंटी-सोशल तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 05:58 pm

Published on:

30 Jan 2026 05:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Chhattisgarh news: सत्यनारायण बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा, नाराज भक्तों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal Paddy Seized: बड़ी कार्रवाई, 1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त, पकड़े गए 38 वाहन भी

1 लाख क्विंटल से अधिक धान जब्त (photo source- Patrika)
रायगढ़

छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, इन दस्तावेज़ साथ लाना जरूरी...

छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला शुरू, निजी क्षेत्र के 15 हजार पदों पर होगा चयन, इन दस्तावेज़ साथ लाना जरूरी...(photo-patrika)
रायगढ़

CG News: नगर निगम ने लॉन्च किया ‘जोहार रायगढ़’ ऐप, अब नागरिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन

नगर निगम ने लॉन्च किया नया ऐप (photo source- Patrika)
रायगढ़

बेडरूम CCTV फुटेज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG High Court: बेडरूम CCTV फुटेज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फैमिली कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश(photo-patrika)
रायगढ़

रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद

CG Power Cut: रायगढ़ में 14 मोहल्लों की बिजली रहेगी बंद, 4 घंटे शटडाउन का हुआ घोषणा(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.