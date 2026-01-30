Chhattisgarh news: सत्यनारायण बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा, नाराज भक्तों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार

सत्यनारायण बाबा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी (photo source- Patrika)
Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हेडक्वार्टर कोसमनारा में 28 साल से तपस्या कर रहे बाबा सत्यनारायण के बारे में एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर पिछले दो दिनों से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साहू समाज और दूसरे समाज के भक्तों ने कमेंट्स के बारे में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बाबा सत्यनारायण एक बच्चे के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। उनके पिता ने भी बाबा सत्यनारायण के अपने बच्चे के साथ वायरल वीडियो के बारे में एक अलग शिकायत दर्ज कराई है। रायगढ़ के जिला साहू संघ के अध्यक्ष डिग्री लाल साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर बाबा सत्यनारायण के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक, अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था।
मेमोरेंडम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बाबा सत्यनारायण सिर्फ़ साहू समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पूजनीय और आस्था के प्रतीक हैं। उनके ख़िलाफ़ इस तरह के कमेंट्स से सिर्फ़ साहू समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि जिस युवक की बात हो रही है, उसने बाबा सत्यनारायण पर गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और उन्हें "धोखेबाज़ और बलात्कारी" कहा है। ये आरोप इंडियन पीनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सज़ा के लायक अपराध हैं।
Chhattisgarh news: मामले की गंभीरता को देखते हुए साहू समाज ने सोशल मीडिया अकाउंट की तुरंत जांच और दोषी युवक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। समाज का मानना है कि ऐसे कमेंट्स से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और ऐसे एंटी-सोशल तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।
