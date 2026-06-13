मेधावी छात्रों के लिए सुनहरा मौका! रायगढ़ में शुरू हुई DMF की खनिज ज्योति योजना, 20 सीटों पर चयन शुरू

DMF Khaniij Jyoti Yojana: छत्तीसगढ़ में आर्थिक तंगी अब खनन प्रभावित क्षेत्रों के मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ), रायगढ़ द्वारा ‘खनिज ज्योति योजना’ शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।