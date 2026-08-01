Industrial Accident: मां शिवा प्लांट हादसे में बड़ा अपडेट! दो श्रमिकों की मौत, 3 घायलों का इलाज जारी

Industrial Accident: मां शिवा प्लांट में हुए भीषण औद्योगिक हादसे के बाद एक दुखद खबर सामने आई है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे दो श्रमिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतकों की पहचान प्रमोद सोनी और चौखट सिंह के रूप में हुई है। दोनों को बेहतर उपचार के लिए चार दिन पहले ओपी जिंदल फोर्टिस अस्पताल से रायपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।