Raigarh: मुआवजा दिलाने के नाम पर 50 हजार का रिश्वत! कलेक्ट्रेट कर्मचारी पर ACB का बड़ा एक्शन

Raigarh ACB Action: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट के राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू राजकुमार सिदार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने सर्पदंश से मृत महिला के परिजनों को शासन की ओर से मिलने वाली मुआवजा राशि जारी कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।