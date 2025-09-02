रायगढ़ कलेक्टर कोर्ट में AC का स्वीच ऑन करते ही हुआ धमाका, बाल-बाल बचे कर्मचारी…

इस दौरान कलेक्टर कोर्ट के कर्मचारी भी कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान वहां के भृत्य ने जैसे ही एसी का स्वीच चालू किया। उसका कंप्रेसर फटा और जोरदार धमाका हुआ। साथ ही एसी चेंबर में आग लग गई। जैसे तैसे पावर कट कराकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एसी के चेंबर के साथ ही फाल्स सिलिंग का कुछ हिस्सा जल गया था और पूरा कमरा धुंआ-धुंआ हो गया था। कंप्रेसर फटने की आवाज से कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी भी बाहर निकले और वहां एकत्रित हो गए। यह घटना कर्मचारियों के बैठने के पहले ही घटित हुई जिसके कारण यहां के कर्मचारी बाल-बाल बचे।