Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

रायगढ़ कलेक्टर कोर्ट में AC का स्वीच ऑन करते ही हुआ धमाका, बाल-बाल बचे कर्मचारी…

CG AC Blast: रायगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एसी का कंप्रेसर फटने के कारण धमाका हुआ और एसी के चेंबर में आग लग गई।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Sep 02, 2025

रायगढ़ कलेक्टर कोर्ट में AC का स्वीच ऑन करते ही हुआ धमाका, बाल-बाल बचे कर्मचारी...(PHOTO-PATRIKA)
रायगढ़ कलेक्टर कोर्ट में AC का स्वीच ऑन करते ही हुआ धमाका, बाल-बाल बचे कर्मचारी...(PHOTO-PATRIKA)

CG AC Blast: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एसी का कंप्रेसर फटने के कारण धमाका हुआ और एसी के चेंबर में आग लग गई। इस दौरान वहां के कर्मचारी बाल-बाल बचे। कलेक्ट्रेट में हर रोज सुबह में प्रार्थना होता है। सुबह 10 बजे प्रार्थना के बाद सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कक्ष की ओर चले गए।

CG AC Blast: प्रार्थना के बाद धमाका

इस दौरान कलेक्टर कोर्ट के कर्मचारी भी कोर्ट में पहुंचे। इस दौरान वहां के भृत्य ने जैसे ही एसी का स्वीच चालू किया। उसका कंप्रेसर फटा और जोरदार धमाका हुआ। साथ ही एसी चेंबर में आग लग गई। जैसे तैसे पावर कट कराकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एसी के चेंबर के साथ ही फाल्स सिलिंग का कुछ हिस्सा जल गया था और पूरा कमरा धुंआ-धुंआ हो गया था। कंप्रेसर फटने की आवाज से कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी भी बाहर निकले और वहां एकत्रित हो गए। यह घटना कर्मचारियों के बैठने के पहले ही घटित हुई जिसके कारण यहां के कर्मचारी बाल-बाल बचे।

शार्ट-सर्किट की आशंका

संबंधित कर्मचारियों से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होने शार्ट सर्किट के कारण घटना होने की आशंका जताई है। इस घटना के बाद कर्मचारियों को दूसरे कक्ष में शिप्ट कर कक्ष की सफाई कराई गई। हालांकि घटना के बाद तत्काल आग पर काबू पा लिया गया जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़ कलेक्टर कोर्ट में AC का स्वीच ऑन करते ही हुआ धमाका, बाल-बाल बचे कर्मचारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट