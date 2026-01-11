MGNREGA Protest: मनरेगा प्रावधानों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया प्रदर्शन

देश भर में चल रहे MNREGA बचाओ संघर्ष आंदोलन के तहत रायगढ़ ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने MNREGA को कमजोर करने और मजदूरों के काम के अधिकार की रक्षा के लिए एक दिन का उपवास रखा। यह विरोध प्रदर्शन रविवार दोपहर 1 बजे घरघोड़ा के जय स्तंभ चौक पर शुरू हुआ। उपवास में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष नागेंद्र नेगी, शहर अध्यक्ष शाखा यादव, युवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उस्मान बेग और कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।