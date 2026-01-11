MGNREGA Protest: मनरेगा प्रावधानों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया प्रदर्शन

मनरेगा प्रावधानों में बदलाव (photo source- Patrika)
MGNREGA Protest: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी MNREGA स्कीम के नियमों में किए गए कई बदलावों का विरोध कर रही है। रविवार को घरघोड़ा ब्लॉक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक दिन का उपवास रखा।
देश भर में चल रहे MNREGA बचाओ संघर्ष आंदोलन के तहत रायगढ़ ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने MNREGA को कमजोर करने और मजदूरों के काम के अधिकार की रक्षा के लिए एक दिन का उपवास रखा। यह विरोध प्रदर्शन रविवार दोपहर 1 बजे घरघोड़ा के जय स्तंभ चौक पर शुरू हुआ। उपवास में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष नागेंद्र नेगी, शहर अध्यक्ष शाखा यादव, युवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उस्मान बेग और कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।
इस मौके पर नागेंद्र नेगी ने बताया कि UPA सरकार के समय 2005 में ग्रामीण मजदूरों को काम देने और उन्हें पलायन से रोकने के लिए MNREGA योजना शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि अब कानून में बदलाव करके जॉब गारंटी खत्म की जा रही है। सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, लेकिन इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है। इससे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है।
MGNREGA Protest: यूथ कांग्रेस रूरल के प्रेसिडेंट उस्मान बेग ने कहा कि सरकार MNREGA का नाम बदल रही है, लेकिन मजदूरों को काम नहीं दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि शाम 5 बजे तक यहां सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जाएगा और MNREGA को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर मौजूद थे।
