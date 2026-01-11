11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

MGNREGA Protest: मनरेगा प्रावधानों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया प्रदर्शन

MGNREGA Protest: मनरेगा बचाव संग्राम के तहत घरघोड़ा के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखकर मजदूरों के काम के अधिकार की रक्षा की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 11, 2026

मनरेगा प्रावधानों में बदलाव (photo source- Patrika)

मनरेगा प्रावधानों में बदलाव (photo source- Patrika)

MGNREGA Protest: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी MNREGA स्कीम के नियमों में किए गए कई बदलावों का विरोध कर रही है। रविवार को घरघोड़ा ब्लॉक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक दिन का उपवास रखा।

MGNREGA Protest: कांग्रेसियों ने उपवास रखकर किया विरोध

देश भर में चल रहे MNREGA बचाओ संघर्ष आंदोलन के तहत रायगढ़ ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने MNREGA को कमजोर करने और मजदूरों के काम के अधिकार की रक्षा के लिए एक दिन का उपवास रखा। यह विरोध प्रदर्शन रविवार दोपहर 1 बजे घरघोड़ा के जय स्तंभ चौक पर शुरू हुआ। उपवास में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष नागेंद्र नेगी, शहर अध्यक्ष शाखा यादव, युवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उस्मान बेग और कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

इस मौके पर नागेंद्र नेगी ने बताया कि UPA सरकार के समय 2005 में ग्रामीण मजदूरों को काम देने और उन्हें पलायन से रोकने के लिए MNREGA योजना शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि अब कानून में बदलाव करके जॉब गारंटी खत्म की जा रही है। सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, लेकिन इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है। इससे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है।

लगातार करेंगे विरोध प्रदर्शन

MGNREGA Protest: यूथ कांग्रेस रूरल के प्रेसिडेंट उस्मान बेग ने कहा कि सरकार MNREGA का नाम बदल रही है, लेकिन मजदूरों को काम नहीं दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि शाम 5 बजे तक यहां सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जाएगा और MNREGA को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 04:52 pm

Published on:

11 Jan 2026 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / MGNREGA Protest: मनरेगा प्रावधानों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: मुर्गा नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या, पति ने फिर जो किया जानकर हो जाएंगे हैरान

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश
रायगढ़

बड़ी खुशखबरी: इस जिले में आज और कल विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर का होगा आयोजन, देखें Details

विशेष शिविर लगाया जाएगा ( AI Photo )
रायगढ़

बूढ़ी माई के आशीर्वाद से सुरों की उड़ान, इंडियाज टैलेंट फाइट के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे एन. राघवेंद्र… CG का नाम किया रोशन

इंडियाज टैलेंट फाइट के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे एन. राघवेंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

मटन बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या, पुलिस को गुमराह करने की रची खौफनाक साजिश! जानें कैसे हुआ खुलासा

मटन की कढ़ाही से मौत तक… (file photo)
रायगढ़

Raigarh News: घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

रायगढ़ में खड़ी स्कार्पियों में युवकों ने लगाई आग (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.