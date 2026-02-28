12वीं के छात्र की दर्दनाक मौत… अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लाखा निवासी नेम सिंह ठाकुर पिता टीकाराम ठाकुर (18 वर्ष) गेरवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ता था। इससे उसका परीक्षा सेंटर तराईमाल स्कूल में था। शुक्रवार की सुबह करीब 8.30 बजे परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। जहां परीक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे बाइक से लौट रहा था। वह तराईमाल और लाखा के बीच मुख्य मार्ग पर इरशाद ढाबा के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात ट्रेलर के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे जोरदार ठोकर मार दी। इससे उसके सिर व शरीर के अन्य भाग में गंभीर चोट लगी और वह अचेत हो गया।