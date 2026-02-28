28 फ़रवरी 2026,

रायगढ़

12वीं के छात्र की दर्दनाक मौत… अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

Road Accident: रायगढ़ जिले में परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे 12वीं की छात्र को अज्ञात ट्रेलर चालक ने ठोकर मार दिया। इससे उसकी मौत हो गर्ई।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Feb 28, 2026

Road accident

Road accident (Representational Photo)

Huge Road Accident: रायगढ़ जिले में परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे 12वीं की छात्र को अज्ञात ट्रेलर चालक ने ठोकर मार दिया। इससे उसकी मौत हो गर्ई। हादसे से नाराज क्षेत्र के ग्रामीणों ने शाम को शव सड़क पर रखकर चक्काजाम शुरू कर दिया, जो देर रात तक चलता रहा।

मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लाखा निवासी नेम सिंह ठाकुर पिता टीकाराम ठाकुर (18 वर्ष) गेरवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ता था। इससे उसका परीक्षा सेंटर तराईमाल स्कूल में था। शुक्रवार की सुबह करीब 8.30 बजे परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। जहां परीक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे बाइक से लौट रहा था। वह तराईमाल और लाखा के बीच मुख्य मार्ग पर इरशाद ढाबा के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात ट्रेलर के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे जोरदार ठोकर मार दी। इससे उसके सिर व शरीर के अन्य भाग में गंभीर चोट लगी और वह अचेत हो गया।

चालक फरार

हादसे के बाद दुर्घटनाकारित वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। दोपहर करीब दो बजे घायल नेम सिंह ठाकुर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे चक्रधरनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दी।

लोगों ने किया प्रदर्शन

शुक्रवार शाम परिजन पीएम कराकर शव को लेकर पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ शव को गेरवानी स्थित घटना स्थल पर शव को सडक़ में रखकर चक्काजाम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का मांग है कि परीक्षा के समय में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, दुर्घटनाकारित वाहन चालक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसके साथ ही मृतक के परिजनेां को उचित मुआवजा दिया। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने देर रात तक मौके पर जमे रहे। इससे सड़क के दोनों पर तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी।

गांव में मातम का माहौल

ग्राम लाखा के ज्यादातर बच्चे गेरवानी में पढ़ते हैं। इससे सभी का सेंटर तराईमाल स्कूल में ही है। सड़क हादसे में मौत होने के बाद अन्य पालकों में भी भय की स्थिति बन गई है। छात्र के मौत होने के बाद गांव में मातम का माहौल बन गया है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

28 Feb 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / 12वीं के छात्र की दर्दनाक मौत… अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

रायगढ़

छत्तीसगढ़

Breaking News: रायगढ़ में बड़ा हादसा: सगाई से लौट रही पिकअप खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 20 घायल

Breaking News: 4 people died after a pickup fell into a ditch
रायगढ़

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 11 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, देखें List

Transfer (photo-patrika)
रायगढ़

Crime News: 4 ट्रकों से 80 टन अवैध कबाड़ जब्त, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

4 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

रायगढ़ में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या, दो की हालत गंभीर

आपसी रंजिश में खूनखराबा! रायगढ़ में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या, दो की हालत गंभीर(photo-patrika)
रायगढ़

CG Crime News: चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप (photo source- Patrika)
रायगढ़
