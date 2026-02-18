दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, केंदा घाटी में कोयला लदा ट्रेलर पलटा, जांच में जुटी पुलिस

केंद्र प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि, ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 पीजे 3515 मध्यप्रदेश के उमरिया से रायपुर के लिए कोयला लोड कर रवाना हुआ था। केंदा घाटी से उतरते समय सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और पलटते हुए नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल ड्राइवर प्रकाश महरा (28 वर्ष), निवासी धनपुरी जिला-शहडोल, को पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू कर पेंड्रा अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।