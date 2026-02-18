18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, केंदा घाटी में कोयला लदा ट्रेलर पलटा, जांच में जुटी पुलिस

Road Accident: बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे केंदा घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 18, 2026

केंदा घाटी में ट्रेलर पलटने से 2 की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

केंदा घाटी में ट्रेलर पलटने से 2 की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Road Accident: बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे केंदा घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई। प्राथमिक जांच में खराब और जर्जर सड़क को दुर्घटना की बड़ी वजह माना जा रहा है। केंदा पुलिस सहायता

केंद्र प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि, ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 पीजे 3515 मध्यप्रदेश के उमरिया से रायपुर के लिए कोयला लोड कर रवाना हुआ था। केंदा घाटी से उतरते समय सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और पलटते हुए नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल ड्राइवर प्रकाश महरा (28 वर्ष), निवासी धनपुरी जिला-शहडोल, को पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू कर पेंड्रा अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

Bilaspur Road Accident: नीचे दबा मिला हेल्पर

कोयला हटाते ही पुलिस के होश उड़ गए। ट्रेलर के नीचे एक युवक दबा मिला। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उमेश विश्वकर्मा (25 वर्ष), निवासी धनपुरी जिला-शहडोल के रूप में हुई, जो ट्रेलर में हेल्पर के रूप में कार्यरत था।

जर्जर सड़क चलते हो रहे राज हादसे

केंदा घाटी की सड़क पिछले कई महीनों से कंडम हालत में है। गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्ते के कारण आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। भारी वाहनों के आवागमन के बावजूद मरम्मत कार्य की गति धीमी होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

मालिक ने कहा कि ड्राइवर अकेला था

घटना की सूचना मिलते ही बेलगहना चौकी प्रभारी हेमंत सिंह और केंदा प्रभारी अशोक मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रेलर मालिक अजीत विश्वकर्मा (निवासी शहडोल) से संपर्क करने पर उसने बताया कि वाहन में केवल ड्राइवर ही था। लेकिन आसपास मौजूद लोगों और अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को बताया कि ट्रेलर में एक और व्यक्ति भी सवार था। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जेसीबी मंगाकर सड़क पर फैले कोयले को हटवाना शुरू किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 09:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, केंदा घाटी में कोयला लदा ट्रेलर पलटा, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अविवाहित हूं बोल कर अकेले छोड़ दिया मुझे… जीजीयू कैंपस के कर्मचारी पर दूसरी शादी की तैयारी का आरोप, पत्नी बोली- 50 लाख देकर दिलाई नौकरी

पत्नी बोली- अविवाहित बताकर किया धोखा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

बिलासपुर के 15 निजी स्कूलों को नोटिस जारी, मान्यता रद्द करने की चेतावनी, जानें वजह

नोटिस (photo source- Patrika)
बिलासपुर

जेवर दे दो, वरना जान से जाओगे… पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी कारोबारी से लाखों की लूट, लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बिलासपुर

बिलासपुर की पेय फैक्ट्री पर आयकर विभाग की रेड, कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई, खंगाले जा रहे दस्तावेज

नर्मदा ड्रिंक्स में आयकर विभाग का छापा (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur News: महामाया मंदिर कुंड में कछुओं की रहस्यमयी मौतें, 1 साल में 34 जानें गईं, जांच रिपोर्ट अभी भी लापता

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.