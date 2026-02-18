अविवाहित हूं बोल कर अकेले छोड़ दिया मुझे… जीजीयू कैंपस के कर्मचारी पर दूसरी शादी की तैयारी का आरोप, पत्नी बोली- 50 लाख देकर दिलाई नौकरी

पति से विवाद के बाद पीड़ित महिला सुप्रिया देवी ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। सुप्रिया का कहना है कि 1 जनवरी 2026 को पति राज उसे सरकारी आवास में बुलाकर ले गया। 7 जनवरी को सास मंजू देवी के बिलासपुर आने के बाद विवाद बढ़ा और उसे राशन तक देने से मना कर दिया गया। 14 जनवरी को उसने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। 16 फरवरी को प्रशासन ने आवास खाली करा दिया। इसके बाद वह बच्चों सहित थाना, कलेक्टर कार्यालय, महिला थाना और कुलपति कार्यालय के चक्कर लगा रही है।