जेवर दे दो, वरना जान से जाओगे… पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी कारोबारी से लाखों की लूट, लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा

घायल होने के बावजूद हमलावर कार में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। भागते समय वे अपनी कार (सीजी 10 बीजे 8147) और बाइक (सीजी 10 पी 0331) मौके पर छोड़ गए। घायल संतोष तिवारी किसी तरह थाने पहुंचे। सरकंडा पुलिस ने नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि संतोष तिवारी पहले पुलिस विभाग में कार्यरत रह चुके हैं और बाद में नौकरी छोड़कर ज्वेलरी व्यवसाय में आए थे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।