Bilaspur News: महामाया मंदिर कुंड में कछुओं की रहस्यमयी मौतें, 1 साल में 34 जानें गईं, जांच रिपोर्ट अभी भी लापता

कई बार पर्यावरण परिवेश का भी असर कछुओं पर पड़ता है। मां महामाया मंदिर रतनपुर का जो तालाब है उसके पानी का हर 6 माह या 12 माह में जांच कराना चाहिए क्योंकि पानी में कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों की कमी या बढ़ोतरी से भी कछुओं की मौत हो सकती है। इसके अलावा जलीय पौधे है कि नहीं क्योंकि कछुए इन्हीं पर निर्भर रहते है। ऐसे में भोजन की कमी के कारण भी उनकी मौत हो सकती है। कुंड सीमेंट का है तो उसका भी असर पड़ सकता है। प्लास्टिक और गंदगी के कारण भी कछुओं की मौत हो सकती है। प्रबंधन को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। - डॉ. मनीष त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, जीजीयू, बिलासपुर