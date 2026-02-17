17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur News: महामाया मंदिर कुंड में कछुओं की रहस्यमयी मौतें, 1 साल में 34 जानें गईं, जांच रिपोर्ट अभी भी लापता

Bilaspur News: मां महामाया मंदिर के पवित्र कुंड में लगातार कछुओं के घायल और मृत मिलने की घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 17, 2026

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur News: मां महामाया मंदिर के पवित्र कुंड में लगातार कछुओं के घायल और मृत मिलने की घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले एक वर्ष में जहां करीब 30 कछुओं की मौत हुई थी, वहीं हाल ही में चार और कछुओं के मृत मिलने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।

कई कछुओं के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इधर सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत कछुओं का पोस्टमार्टम कराया। प्रारंभिक जांच में विशेषज्ञों ने बाहरी चोट, पानी में प्रदूषण या जहरीले तत्व की संभावना से इनकार नहीं किया है। विभाग का कहना है कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

प्राकृतिक या मानवीय करतूत

वन्य जीवों के जानकारों के अनुसार यदि कछुओं के खोल या गर्दन पर चोट के निशान हैं तो यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि बाहरी हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुंड में डाले जाने वाले प्रसाद, प्लास्टिक या रसायनयुक्त सामग्री भी जलचर जीवों के लिए घातक साबित हो सकती है। पिछले बार भी कछुओं के मौत के बाद प्रबंधक के कई सदस्यों पर एफआईआर हुई थी, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी।

जांच रिपोर्ट अब तक नहीं हुई सार्वजनिक

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अब लगातार हो रही मौतों से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर दोषी कौन है और कार्रवाई कब होगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से कुंड की सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने और नियमित निगरानी की मांग की है, ताकि पवित्र स्थल और वहां के जीवों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

तालाब की सफाई में कछुओं का योगदान

कछुए तालाब के पानी में मौजूद सडऩे वाले कार्बनिक पदार्थों, मरी हुए मछलियों, कीड़ों और कचरे को खाकर पानी को साफ रखते हैं। ये तालाब में काई और जलीय पौधों को खाकर उनकी अति-वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पानी का संतुलन बना रहता है। मरे हुए जीव-जंतुओं को खाकर, ये पानी में अमोनिया और फास्फोरस के स्तर को कम करते है। कछुओं को स्वस्थ रखने के लिए तालाब के पानी को साफ रखना आवश्यक है।

एक्सपर्ट व्यू: पानी की हर 6 से 12 माह में कराए जांच

कई बार पर्यावरण परिवेश का भी असर कछुओं पर पड़ता है। मां महामाया मंदिर रतनपुर का जो तालाब है उसके पानी का हर 6 माह या 12 माह में जांच कराना चाहिए क्योंकि पानी में कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों की कमी या बढ़ोतरी से भी कछुओं की मौत हो सकती है। इसके अलावा जलीय पौधे है कि नहीं क्योंकि कछुए इन्हीं पर निर्भर रहते है। ऐसे में भोजन की कमी के कारण भी उनकी मौत हो सकती है। कुंड सीमेंट का है तो उसका भी असर पड़ सकता है। प्लास्टिक और गंदगी के कारण भी कछुओं की मौत हो सकती है। प्रबंधन को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। - डॉ. मनीष त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, जीजीयू, बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: महामाया मंदिर कुंड में कछुओं की रहस्यमयी मौतें, 1 साल में 34 जानें गईं, जांच रिपोर्ट अभी भी लापता

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लंबी सेवा के आधार पर स्थायी होने का अधिकार नहीं… हाईकोर्ट ने नियमितीकरण याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला

chhattisgarh high court
बिलासपुर

फावड़े से पिता की गला रेतकर की निर्मम हत्या, चेहरे व फावड़े पर खून लगाकर मोहल्ले में नाचते हुए घूमता रहा आरोपी, फिर…

हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिलासपुर

CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

Crime CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या
बिलासपुर

रतनपुर महामाया मंदिर कुंड में फिर 4 कछुओं की मौत, आखिर क्या है वजह? जांच में जुटी वन विभाग की टीम

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG News: ‘अनुभव’ से बदलेगा पुलिसिंग का अंदाज, आईजी तक सीधे पहुंच रही जनता की आवाज, जानें कैसे

क्यूआर स्कैन करते ही आईजी तक पहुंच रही थानों की हकीकत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.