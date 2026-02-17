17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

CG Crime: काफी मशक्कत के बाद उसे रस्सी से बांधकर काबू किया गया। घर के अंदर शव खून से लथपथ हालत में मिला। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Feb 17, 2026

Crime CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

CG Crime: बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिफरा स्थित मन्नाडोल में सोमवार को नशेड़ी बेटे ने पिता को फावड़े से मार डाला। 40 वर्षीय नीतू गोड़ ने 70 वर्षीय पिता मनराखन गोड़ की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले गले पर वार किया, फिर चेहरे और सिर को कुचल डाला।

वारदात के बाद वह खून से सना फावड़ा लेकर मोहल्ले में घूमता रहा और लोगों के दरवाजे पीटता रहा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपी झपटा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसे रस्सी से बांधकर काबू किया गया। घर के अंदर शव खून से लथपथ हालत में मिला। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 12:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रतनपुर महामाया मंदिर कुंड में फिर 4 कछुओं की मौत, आखिर क्या है वजह? जांच में जुटी वन विभाग की टीम

रतनपुर महामाया कुंड में फिर 4 कछुओं की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

CG News: ‘अनुभव’ से बदलेगा पुलिसिंग का अंदाज, आईजी तक सीधे पहुंच रही जनता की आवाज, जानें कैसे

क्यूआर स्कैन करते ही आईजी तक पहुंच रही थानों की हकीकत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

पाकिस्तान बॉर्डर से संचालित ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, बिलासपुर तक पहुंच रही थी हेरोइन, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बिलासपुर तक हेरोइन भेज रहा मुख्य सरगना पकड़ाया (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Anganwadi Assistant Recruitment: आंगनबाड़ी सहायिका को वापस मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

आंगनबाड़ी सहायिका को वापस मिली नौकरी (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! अनियंत्रित होकर केमिकल से भरा ट्रक पलटा, चालक घायल

अनियंत्रित ट्रक का कंटेनर पलटा (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.