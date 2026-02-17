CG Crime: नशेड़ी बेटे ने पिता उतारा मौत के घाट, फावड़े से मार कर दी हत्या

वारदात के बाद वह खून से सना फावड़ा लेकर मोहल्ले में घूमता रहा और लोगों के दरवाजे पीटता रहा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपी झपटा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसे रस्सी से बांधकर काबू किया गया। घर के अंदर शव खून से लथपथ हालत में मिला। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।