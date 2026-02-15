CG News: ‘अनुभव’ से बदलेगा पुलिसिंग का अंदाज, आईजी तक सीधे पहुंच रही जनता की आवाज, जानें कैसे

6 फरवरी से लागू इस व्यवस्था के तहत रेंज के सभी थानों और पुलिस कार्यालयों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। फरियादी या आम नागरिक इसे स्कैन कर अपने अनुभव, शिकायत या सुझाव सीधे आईजी स्तर तक दर्ज कर सकते हैं। शुरुआत के 10 दिनों में ही करीब 500 से अधिक लोगों ने फीडबैक दिया है। कुछ ने सकारात्मक सुझाव दिए तो किसी ने नकारात्मक फीडबैक दिया। निगेटिव फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए आईजी गर्ग ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों को इसमें सुधार करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि थाने आने वाले फरियादी पूरी तरह संतुष्ट होकर जाएं।