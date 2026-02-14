फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 6 लाख की ठगी, इधर 60 साल तक नौकरी का झांसा देकर युवतियों से 78 हजार ऐंठे

इसके बाद 7 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच सात किस्तों में कुल 4.55 लाख रुपए फोन-पे से ट्रांसफर किए गए। इस तरह नगद और ऑनलाइन मिलाकर कुल 6 लाख 5 हजार रुपए आरोपियों को दिए गए। आरोपियों ने हर माह 50 हजार रुपए मुनाफा देने का वादा किया था। प्रार्थी के अनुसार, आरोपियों ने कुल 23 हजार रुपए (18 हजार, 3 हजार और 2 हजार) ही वापस किए। नवंबर में रकम मांगने पर झमिया यादव ने बैंक खाते में लेनदेन बंद होने का बहाना बनाया। एक सप्ताह बाद देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। चेतन पटेल ने भी टालमटोल किया।