CG News: सामूहिक विवाह में नहीं ले पाए सात फेरे, मौत के फंदे पर झूले प्रेमी युगल

दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे। परिजन बताते हैं कि 10 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रेमी लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने के कारण विवाह संभव नहीं हो सका। परिजनों ने तीन साल बाद शादी कराने का आश्वासन दिया था, जिससे लड़की मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी और घर में ही आत्महत्या कर लिया।