CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! अनियंत्रित होकर केमिकल से भरा ट्रक पलटा, चालक घायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CG 12 AU 2454 नंबर का ट्रक बिलासपुर से पेंड्रा जा रहा था। रतनपुर थाना इलाके में लालपुर के पास ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। तेज़ रफ़्तार ट्रक सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कंटेनर पलटकर सड़क किनारे जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुँचे। आस-पास के लोगों ने घायल ड्राइवर को केबिन से निकालने में मदद की। चश्मदीदों के मुताबिक, ड्राइवर को बहुत दर्द हो रहा था और उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया।