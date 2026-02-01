CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! अनियंत्रित होकर केमिकल से भरा ट्रक पलटा, चालक घायल

अनियंत्रित ट्रक का कंटेनर पलटा (photo source- Patrika)
CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर के पास शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मेन रोड पर तेज़ रफ़्तार से जा रहा एक ट्रक कंट्रोल खोकर पलट गया। हादसे से मौके पर अफ़रा-तफ़री मच गई। अच्छी बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, CG 12 AU 2454 नंबर का ट्रक बिलासपुर से पेंड्रा जा रहा था। रतनपुर थाना इलाके में लालपुर के पास ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। तेज़ रफ़्तार ट्रक सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कंटेनर पलटकर सड़क किनारे जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुँचे। आस-पास के लोगों ने घायल ड्राइवर को केबिन से निकालने में मदद की। चश्मदीदों के मुताबिक, ड्राइवर को बहुत दर्द हो रहा था और उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया।
बताया जा रहा है कि ट्रक के कंटेनर में केमिकल भरा हुआ था। कंटेनर पलटने के बाद इलाके में केमिकल लीक होने के डर से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, शुरुआती जांच में किसी बड़े लीकेज या नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और लोगों को दूर रहने की सलाह दी। ट्रैफिक को भी मैनेज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग