14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

धमतरी में भीषण सड़क हादसा: 201 कोबरा बटालियन के 3 जवानों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर की भी गई जान, देखें Video

Dharmatri Jawan Accident: खपरी बाईपास रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में जगदलपुर की 201 बटालियन के तीन जवानों सहित कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Feb 14, 2026

होली की खुशियां मातम में बदली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

होली की खुशियां मातम में बदली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से शनिवार सुबह एक हृदयविदारक खबर सामने आई है। खपरी बाईपास रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में जगदलपुर की 201 बटालियन के तीन जवानों सहित कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

Big Breaking News: ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जगदलपुर 201 बटालियन के जवानों को लेकर आ रही एक डिजायर कार खपरी बाईपास के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

गैस कटर से निकाले गए जवान

टक्कर इतनी भयावह थी कि कार में सवार जवान अंदर बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद लेनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया।

चार की मौके पर मौत

इस दर्दनाक हादसे में जवान मुकेश कुमार, हीरालाल नागर, सौरभ तोमर और राजकुमार गोड की मौत हो गई। वहीं जवान अभिमान राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।

होली मनाने जा रहे थे घर

बताया जा रहा है कि सभी जवान होली का त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे, लेकिन खुशियों से भरी यह यात्रा अचानक मातम में बदल गई। जैसे ही हादसे की सूचना परिजनों तक पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया।

बटालियन के अधिकारी पहुंचे अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। दिवंगत जवानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार या लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

क्षेत्र में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे ने न केवल धमतरी बल्कि पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। होली जैसे पर्व से ठीक पहले जवानों की असामयिक मृत्यु ने सभी को भावुक कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ट्रक चालक से भी पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 11:54 am

Published on:

14 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में भीषण सड़क हादसा: 201 कोबरा बटालियन के 3 जवानों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर की भी गई जान, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Accident: धमतरी में दर्दनाक हादसा, हाइवा की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, भाजपा कार्यकर्ता की मौत

धमतरी

सिहावा पर्वत में आग का तांडव, अंगिरा ऋषि पहाड़ी में 3 हेक्टेयर जंगल जला, VIDEO आया सामने

सिहावा के अंगिरा ऋषि पहाड़ी के जंगल में लगी आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG News: आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बीजीएल, रायफल व विस्फोटक सामग्री बरामद

CG News: आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बीजीएल, रायफल व विस्फोटक सामग्री बरामद
धमतरी

फिजिक्स के प्रश्नों को हल करने का कोई शॉर्टकट तरीका? 10वीं–12वीं के छात्रों ने हेल्पलाइन पर पूछे ये सवाल, देखें

10वीं-12वीं बोर्ड की परीक्षा (photo source- Patrika)
धमतरी

CG के इस जिले में बनेगा अत्याधुनिक नालंदा परिसर, 250 से बढ़कर 500 सीटर हुई क्षमता

ऐसा दिखेगा नालंदा परिसर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.