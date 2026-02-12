सिहावा पर्वत में आग का तांडव, अंगिरा ऋषि पहाड़ी में 3 हेक्टेयर जंगल जला, VIDEO आया सामने

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के डीएफओ वरूण जैन ने बताया कि अंगिरा ऋषि पहाड़ी के पास एक किसान का खेत है। किसान पराली जलाने के लिए आग लगाया गया था। पराली की चिंगारी पास ही स्थित बांस प्लांटेशन तक पहुंच गई और यह आग अंगिरा ऋषि के जंगल को भी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग लगभग 3 हेक्टर में फैल गई। अधिकारियों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित किसान की पहचान करेंगे, जिसकी लापरवाही से जंगल तक आग पहुंच गई। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।