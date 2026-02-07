Pay Tax Online: घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर सकेंगे लोग, जानिए क्या है क्यूआर कोड व्यवस्था व इसके लाभ

इस प्रकार संग्रहित सम्पूर्ण डेटा और सम्पत्तियां नक्शा पोर्टल पर भी ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी, जिन्हें आमजन अपने उपयोग के अनुसार समय-समय पर पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड लगाने का मुख्य उद्देश्य संपत्ति कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना, फर्जी रिकॉर्ड पर रोक लगाना और हर संपत्ति की सही पहचान सुनिश्चित करना है। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन-सी संपत्ति आवासीय है, कौन-सी व्यावसायिक और कहां कितनी करदेयता बनती है।