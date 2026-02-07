फिजिक्स के प्रश्नों को हल करने का कोई शॉर्टकट तरीका? 10वीं–12वीं के छात्रों ने हेल्पलाइन पर पूछे ये सवाल, देखें

हेल्पलाइन सेंटर में बैठे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और शिक्षक परीक्षार्थियों की काउंसिलिंग कर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। हेल्पलाइन पर खासतौर पर धमतरी, रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग जिलों के 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राएं विषयों की तैयारी को लेकर ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी समय प्रबंधन, याद करने की तकनीक और परीक्षा के डर से जुड़े सवाल भी कर रहे हैं। छात्रों के इन प्रश्नों का जवाब मनोवैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ गंभीरता से दे रहे हैं।