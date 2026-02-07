Congress Protest: इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन, धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी व मीडियाकर्मी घायल

कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम पहले से ही तय था। पुलिस प्रशासन ने भी कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के आगे दो स्थानों पर बैरिकेड्स लगा रखा था। कांग्रेसी दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट रोड के पास एकत्रित हुए। यहां माईक के माध्यम से कांगे्रसियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए केन्द्र सरकार पर भी भड़ास निकाली। 2 घंटे संबोधन के बाद रैली के रूप में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़े। यहां पहले बैरिकेड्स में कांग्रेसियों को रूकना पड़ा। कांग्रेसी बेरिकेट्स को लांघकर भीतर जाना चाहते थे।