7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Congress Protest: इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन, धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी व मीडियाकर्मी घायल

Congress Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम और किसानों का शत-प्रतिशत धान खरीदने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Feb 07, 2026

विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मी ने मीडिया कर्मी घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मी ने मीडिया कर्मी घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Congress Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम और किसानों का शत-प्रतिशत धान खरीदने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इस धक्का-मुक्की में एक आरक्षक, दो मीडियाकर्मी सहित कुछ कार्यकर्ता चोटिल हो गए।

कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम पहले से ही तय था। पुलिस प्रशासन ने भी कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के आगे दो स्थानों पर बैरिकेड्स लगा रखा था। कांग्रेसी दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट रोड के पास एकत्रित हुए। यहां माईक के माध्यम से कांगे्रसियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए केन्द्र सरकार पर भी भड़ास निकाली। 2 घंटे संबोधन के बाद रैली के रूप में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़े। यहां पहले बैरिकेड्स में कांग्रेसियों को रूकना पड़ा। कांग्रेसी बेरिकेट्स को लांघकर भीतर जाना चाहते थे।

करीब डेढ़ घंटे तक खींचतान चलते रहा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रस्सी वाले बैरिकेड्स को लांघने में सफल हो गए। धक्का-मुक्की के चलते एक महिला आरक्षक, दो मीडियाकर्मी और कुछ कार्यकर्ता सड़क किनारे नाली के पास गिर गए। मीडियाकर्मी सौम्या यादव के पैर में गंभीर चोट आई है। रंजीत छाबड़ा के शरीर में भी अंदरूनी चोट आई है, जबकि अन्य को सामान्य चोट आना बताया गया।

इस अवसर पर सिहावा विधायक अंबिका मरकाम, जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर, नीशु चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव, मोहन लालवानी, नीलम चंद्राकर, आनंद पवार, नरेन्द्र सोनवानी, राकेश मौर्य, गीतराम सिन्हा, प्रवीण साहू आदि उपस्थित थे।

सरकार की मंशा किसानों का धान खरीदने की नहीं: तारणी

घेराव के पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष तारणी चंंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने का वादा किया था। जब धान खरीदने की बारी आई, तो किसानों के घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। किसान चोर नहीं है। किसान कड़ी मेहनत कर धान की उपज लेते हैं। ऐसे में भौतिक सत्यापन के नाम पर रकबा समर्पण कराना कहां तक उचित है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसानों का धान खरीदने का नहीं था। किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने दो दिन धान खरीदने की तिथि बढ़ाई। जबकि प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए हैं। प्रदेश सरकार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर कानून को और कमजोर करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। मनरेगा मजदूरों का अधिकार है। सरकार को सभी किसानों का धान खरीदना चाहिए।

कलेक्टर को आवेदन देने पर

कांग्रेस बैरिकेट्स के पास 2 बजे पहुंच गई थी। धमतरी एसडीएम पीयूष तिवारी व नायब तहसीलदार बैरिकेट्स के पास आवेदन लेने पहुंचे, लेकिन कांग्रेसियों ने कलेक्टर के हाथ में ही आवेदन देने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। अंतत: 2 घंटे के प्रदर्शन बाद अपर कलेक्टर बी एक्का आवेदन लेने पहुंची। कांग्रेसियों ने उन्हें दो सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 09:59 am

Published on:

07 Feb 2026 09:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Congress Protest: इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन, धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी व मीडियाकर्मी घायल

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG के इस जिले में बनेगा अत्याधुनिक नालंदा परिसर, 250 से बढ़कर 500 सीटर हुई क्षमता

ऐसा दिखेगा नालंदा परिसर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Pay Tax Online: घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर सकेंगे लोग, जानिए क्या है क्यूआर कोड व्यवस्था व इसके लाभ

घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर सकेंगे लोग (फोटो : एआई)
धमतरी

RTE Admission 2026: आरटीई के नियमों में बड़ा बदलाव, इस कक्षा के छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश, घट सकती है सीटों की संख्या

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
धमतरी

व्हीलचेयर में पहुंची बुजुर्ग बोलीं- मैं जिंदा हूं, फिर मेरा नाम क्यों कटा? मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत

व्हीलचेयर में पहुंची बुजुर्ग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG Crime: बस यात्री बनकर गांजे की तस्करी कर रही थी महिलाएं, चेक पोस्ट में किया गिरफ्तार

धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.