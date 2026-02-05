व्हीलचेयर में पहुंची बुजुर्ग बोलीं- मैं जिंदा हूं, फिर मेरा नाम क्यों कटा? मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत

SIR News: विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत जिले में मतदाताओं के घर-घर जाकर पड़ताल की गई। मतदाताओं से सुबूत के साथ आवेदन लिया गया। इधर कई मतदाताओं का नाम छूटने, त्रुटि की शिकायत भी हो रही है। बुधवार को शहर के अधारी नवागांव वार्ड निवासी बैतुल कौसर मुस्लिम समाज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। व्हीलचेयर में बैठी बुजुर्ग ने कहा कि मैं जिंदा हूं, मेरा नाम कैसे कट गया। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायत करने और मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काटने का आरोप लगाया। समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया।