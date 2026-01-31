PMMVY: प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में बड़ी चूक! पात्र महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ, सामने आई ये चौंकाने वाली वजह

गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं की देखभाल करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना शुरू की गई है। इसके तहत पात्रता रखने वाली महिलाओं को 5 हजार रूपए प्रदान किया जाता है। सूत्रों की मानें तो पहली किश्त के लिए महिलाओं को आखिरी माहवारी के 150 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। इसके तहत पहली किश्त के रूप में शासन की ओर से पात्रता रखने वाली महिला के खाते में 1 हजार ट्रांसफर होता है।