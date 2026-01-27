तेज रफ्तार का कहर: धमतरी और कोरबा में अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, कई घायल

गौरतलब है कि देमार गांव में बीते एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। लगातार हो रहे हादसों से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने दोपहर के समय संबलपुर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम समाप्त कराया।