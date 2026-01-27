तेज रफ्तार का कहर: धमतरी और कोरबा में अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, कई घायल

कार-ट्रक में भिड़ंत एक की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Road Accident: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई है। धमतरी और कोरबा जिलों में हुए अलग-अलग सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इन हादसों में जहां तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ज्यादातर घटनाओं की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है।
धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र अंतर्गत देमार गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
गौरतलब है कि देमार गांव में बीते एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। लगातार हो रहे हादसों से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने दोपहर के समय संबलपुर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम समाप्त कराया।
वहीं कोरबा जिले में एक ही दिन में चार अलग-अलग सड़क हादसे सामने आए हैं। इन हादसों में दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, अधिकतर हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुए हैं।
पहली घटना में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक बाइक सवार छात्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दूसरी दर्दनाक घटना में ध्वजारोहण कार्यक्रम से लौट रही 10 वर्षीय छात्रा को बोलेरो वाहन ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।
तीसरी घटना में एक थार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए खेत में जा गिरा। इस हादसे में वाहन सवार लोग घायल हो गए। वहीं चौथी घटना में दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें दो युवक घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है।
