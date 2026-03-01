Weather Alert: CG में बदला मौसम का मिजाज, धमतरी में ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश, 20 मार्च तक चेतावनी

प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज धमतरी में राहत की बौछार हुई है। बता दें कि होली के बाद से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जिले में पारा 39 के डिग्री करीब जा रहा था। आज सुबह से भी आसमान में हल्के बादल छाए रहे। दिन में पारा 35 डिग्री के पार जाने के बाद शाम 4 बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। IMD ने 17 के बाद 20 मार्च तक मौसम खराब रहने और बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है।