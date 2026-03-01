नई व्यवस्था लागू! 5000 से ज्यादा बकाया पर घर बैठे कट रहा कनेक्शन, धमतरी में 686 घरों की बिजली कटी

स्मार्ट मीटर का सर्वर विद्युत विभाग में फीड है, जहां से बिजली खपत की निगरानी की जा रही है। सीएसईबी के ईई अनिल कुमार सोनी ने बताया कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर प्रणाली जल्द लागू की जा सकती है, जिसके लिए ट्रायल चल रहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी में 5000 रुपये से अधिक बकाया वाले 869 उपभोक्ताओं को सूचना देकर बिल जमा कराने के लिए कहा गया था। इनसे विभाग को 86 लाख रुपये की वसूली करनी थी। 686 उपभोक्ताओं के कनेक्शन ऑनलाइन काटे गए, जिससे 62 लाख रुपये की वसूली की गई।