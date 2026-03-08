Women’s Day 2026: बांस की टोकरी बुनकर कमाए पैसों से 10 हजार पुस्तकें, टीवी और कंप्यूटर की दान, गांव में कॉलेज खुलवाने का सपना

पत्रिका टीम खम्मन बाई के घर पहुंची तो वह अपने खपरैल मकान में टोकरी बुन रही थी। स्कूल के प्रति उनके समर्पण भाव को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक पौधे को खाद देने पर पास के पौधों को भी खाद मिल जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर वह भी गांव के स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए सहयोग कर रही है, ताकि लोग भी जागे और अपने गांव के स्कूल को आकर्षक बनाने में सहयोग करें। मैं अपने बच्चों को भी अपने कमाई से कुछ नहीं दूंगी, लेकिन गांव के स्कूल को संवारने में कोई कसर नहीं छोडूंगी।