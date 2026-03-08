8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Women’s Day 2026: बांस की टोकरी बुनकर कमाए पैसों से 10 हजार पुस्तकें, टीवी और कंप्यूटर की दान, गांव में कॉलेज खुलवाने का सपना

Women's Day 2026: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के खम्मन बाई का सपना है कि गांव में कॉलेज खुले, इसके लिए कुछ मदद हो जाए इस इराद से बूढ़ी दादी जी-जान से मेहनत कर रही है..

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Mar 08, 2026

Women's day 2026

खम्मन बाई ने कमाई के पैसे स्कूल में किए दान ( Photo - Patrika )

Women's Day 2026: भूपेंद्र पटवा. दान के लिए धन नहीं मन चाहिए। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाली धमतरी के ग्राम उत्तर सिंगपुर निवासी खम्मन बाई कमार अपने गांव के हाईस्कूल को अपने बुढ़ापे की कमाई अर्पित कर रही हैं। कमार जनजाति की खम्मन बाई कभी स्कूल नहीं गईं। 9 साल की उम्र में शादी हो गई। 16 साल पहले पति की भी बीमारी से मौत हो गई। दो बेटा, एक बेटी और नाती के साथ सिंगपुर के कमार बस्ती में रहती हैं।

Women's Day 2026: समय-समय पर करती है दान

खम्मन बाई गांव के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी विद्यालय का काया पलट करना चाहती है। (Women's day ) बच्चों को स्कूल में किसी भी चीज की कमी न हो, इसलिए समय-समय पर स्कूल को जरूरी सामान दान करते रहती है। पूर्व में पानी के लिए ड्रम, बर्तन, लाइब्रेरी को लगभग 10 हजार की पुस्तकें, स्मार्ट टीवी दे चुकी हैं। हाल ही में एक नया कम्प्यूटर सेट भी दान की है। खम्मन बाई के पास न तो कोई प्रापर्टी है और न ही उसकी कोई स्थाई इनकम के सोर्स हैं। बांस की टोकरी, पत्तल बनाकर अपना जीवन चलाती है।

खम्मन बाई का सपना, गांव में खुले कालेज

इसी से कुछ पैसे बचाकर स्कूल को समय-समय पर जरूरी सामान देते रहती है। खम्मन बाई का सपना है कि गांव में एक कालेज खुले, क्योंकि सिंगपुर से 30 किमी दूर नगरी में और सिंगपुर से ही 30 किमी दूर मगरलोड में कालेज है। 12वीं पास करने के बाद लंबी दूरी के कारण अनेक बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है।

कुछ विशेष चीज करेगी दान

पत्रिका से चर्चा में खम्मन बाई ने कहा कि वह दो साल बाद स्कूल को कुछ विशेष चीज दान करेगी, लेकिन इसका खुलासा वह अभी नहीं करना चाहती। खुलासे को लेकर जब उनसे आग्रह किया गया तो मुस्कुराते हुए बोली कि यदि मैं मर गई तो इस विशेष दान के सपने को कौन पूरा करेगा। खम्मन बाई के इस सहयोग की प्राचार्य डॉ वीपी चंद्रा, सिंगपुर के लोगों सहित कलेक्टर भी प्रशंसा कर रहे हैं।

बेटे- बेटी को नहीं स्कूल को दूंगी कमाई : खम्मन बाई

पत्रिका टीम खम्मन बाई के घर पहुंची तो वह अपने खपरैल मकान में टोकरी बुन रही थी। स्कूल के प्रति उनके समर्पण भाव को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक पौधे को खाद देने पर पास के पौधों को भी खाद मिल जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर वह भी गांव के स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए सहयोग कर रही है, ताकि लोग भी जागे और अपने गांव के स्कूल को आकर्षक बनाने में सहयोग करें। मैं अपने बच्चों को भी अपने कमाई से कुछ नहीं दूंगी, लेकिन गांव के स्कूल को संवारने में कोई कसर नहीं छोडूंगी।

कॉलेज प्रयास कर रहे हैं

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि खम्मन बाई महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण है। खुद पढ़ी-लिखी नहीं हैं। स्कूल को टीवी, कम्प्यूटर, पुस्तक आदि दान कर रही हैं। खम्मन बाई कमार जनजाति की है, जिसे पिछड़ी जनजातियों में से माना जाता है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में उनका यह योगदान सराहनीय है। उनका प्रेरक कार्य सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद है। सिंगपुर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहां आईटीआई या कालेज खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:52 pm

Published on:

08 Mar 2026 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Women’s Day 2026: बांस की टोकरी बुनकर कमाए पैसों से 10 हजार पुस्तकें, टीवी और कंप्यूटर की दान, गांव में कॉलेज खुलवाने का सपना

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

sex racket
धमतरी

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली
धमतरी

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक
धमतरी

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.