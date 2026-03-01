7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

Sex Racket: छत्तीसगढ़ में लगातार सख्त कार्रवाई के बावजूद देह व्यापार जैसे संगठित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से समय-समय पर ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Mar 07, 2026

sex racket

sex racket (file photo)

Sex Racket: छत्तीसगढ़ में लगातार सख्त कार्रवाई के बावजूद देह व्यापार जैसे संगठित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से समय-समय पर ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में पुलिस ने एक किराए के मकान में संचालित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवतियों समेत तीन युवकों को हिरासत में लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, नंदा हॉस्पिटल गली के पास स्थित एक किराए के मकान में पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस से की जा रही थी। आसपास रहने वाले लोगों को मकान में लगातार अजनबी लोगों की आवाजाही पर संदेह था। शिकायत मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी शुरू कर दी।

मौके से दो युवतियां और तीन युवक पकड़े गए

पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो युवतियों और तीन युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए तीनों युवक धमतरी जिले के ही निवासी हैं, जबकि दोनों युवतियां मध्यप्रदेश के बैतूल क्षेत्र की बताई जा रही हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।

घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली थाना पहुंच गए और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से इलाके का माहौल खराब हो रहा था और इसकी शिकायत भी लंबे समय से की जा रही थी।

फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। मामले में अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • सुशील गिलहरे, पिता – विष्णु गिलहरे, उम्र 38 वर्ष, निवासी साल्हेवार पारा, धमतरी
  • खुमान साहू, पिता – दुखूराम साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी कर्मा चौक, धमतरी
  • लोचन देवांगन, पिता – राजूराम देवांगन, उम्र 32 वर्ष, निवासी रामपुर वार्ड, धमतरी

ये भी पढ़ें

Sex Racket का भंडाफोड़… महिलाओं को पैसों का लालच देकर चलाया जा रहा था रैकेट, 3 युवतियां बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़
sex racket

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 08:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली
धमतरी

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक
धमतरी

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल
धमतरी

Holi: रुद्रेश्वर घाट में पहली बार सजी मसाने की होली, कांशी जैसा दिखा अद्भुत दृश्य, सम्मान पाकर भावुक हुईं किन्नर

रूद्री में मणिकर्णिका सा नजारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.