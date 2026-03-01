Sex Racket का भंडाफोड़… किराए के मकान से दो युवतियां समेत 3 युवक गिरफ्तार, एमपी से बुलाई गई थीं युवतियां

sex racket (file photo)
Sex Racket: छत्तीसगढ़ में लगातार सख्त कार्रवाई के बावजूद देह व्यापार जैसे संगठित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से समय-समय पर ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में पुलिस ने एक किराए के मकान में संचालित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवतियों समेत तीन युवकों को हिरासत में लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, नंदा हॉस्पिटल गली के पास स्थित एक किराए के मकान में पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस से की जा रही थी। आसपास रहने वाले लोगों को मकान में लगातार अजनबी लोगों की आवाजाही पर संदेह था। शिकायत मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी शुरू कर दी।
पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो युवतियों और तीन युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए तीनों युवक धमतरी जिले के ही निवासी हैं, जबकि दोनों युवतियां मध्यप्रदेश के बैतूल क्षेत्र की बताई जा रही हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।
घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली थाना पहुंच गए और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से इलाके का माहौल खराब हो रहा था और इसकी शिकायत भी लंबे समय से की जा रही थी।
फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। मामले में अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।
