Holi: रुद्रेश्वर घाट में पहली बार सजी मसाने की होली, कांशी जैसा दिखा अद्भुत दृश्य, सम्मान पाकर भावुक हुईं किन्नर

नदी तट में नगाड़े की थाप पर फाग गीतों पर किन्नर सहित उपस्थित शिव भक्त जमकर थिरके। भक्तों पर फूल, राख, अबीर उड़ाए गए। लगभग 2 घंटे तक श्रद्धालु फाग गीतों पर थिरके। इससे माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल गया। लोगों ने भी इस धार्मिक आयोजन की प्रशंसा की। स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव अशोक पवार ने कहा कि कांशी की तर्ज पर यह आयोजन धमतरी में प्रथम बार हुआ। महादेव की कृपा से यह सब संभव हो पाया।