दुल्हन के भाई को चाकू से गोदकर मार डाला, चौथिया में डांस के दौरान हुआ विवाद बदला खून खराबे में

वहीं देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 7 युवकों ने चंदन और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। वहीं कुछ ने चंदन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और चाकू से हमला उसे लहूलुहान कर दिया। मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर चंदन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों से उसे मृत घोषित कर दिया। मरगलोड थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।