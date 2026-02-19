CG News: धमतरी मॉडल बना मिसाल… BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा लागू

इस कॉन्सेप्ट के तहत आंगनबाड़ी भवनों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि भवन स्वयं शिक्षण-सहायक सामग्री का कार्य करें। दीवारों पर वर्णमाला, अंक, आकृतियां और स्थानीय चित्रकथाएं, फर्श पर खेल-आधारित शिक्षण सामग्री, खिडक़ी-दरवाजों से आकार और माप की समझ, इससे बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता का स्वाभाविक विकास होगा। 15 मार्च तक निर्माण पूर्ण करने के निर्देश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत तकनीकी डिजाइन और निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चल रहे सभी आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों को 15 मार्च 2026 तक प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया है।