19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: धमतरी मॉडल बना मिसाल… BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा लागू

CG News: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए निर्देश, नरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी निर्माण 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश..

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Feb 19, 2026

dhamtari modal

धमतरी मॉडल बना मिसाल : BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे प्रदेश में लागू ( Photo - DPR Chhattisgarh)

CG News: धमतरी जिले में बाल शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया एलटीएस (लर्निंग थ्रू स्पेस) कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी आंगनबाड़ी भवनों में रुस् कॉन्सेप्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यह कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के समन्वय से किया जाएगा।

CG News: 15 मार्च तक पूर्ण निर्माण के निर्देश

इस कॉन्सेप्ट के तहत आंगनबाड़ी भवनों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि भवन स्वयं शिक्षण-सहायक सामग्री का कार्य करें। दीवारों पर वर्णमाला, अंक, आकृतियां और स्थानीय चित्रकथाएं, फर्श पर खेल-आधारित शिक्षण सामग्री, खिडक़ी-दरवाजों से आकार और माप की समझ, इससे बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता का स्वाभाविक विकास होगा। 15 मार्च तक निर्माण पूर्ण करने के निर्देश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को स्वीकृत तकनीकी डिजाइन और निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चल रहे सभी आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों को 15 मार्च 2026 तक प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया है।

आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल भवन नहीं..

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी में एलटीएस कॉन्सेप्ट के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल भवन नहीं, बल्कि बच्चों के लिए जीवंत शिक्षण प्रयोगशाला बन गए हैं। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, सीखने की गति में सुधार हुआ है और अभिभावक संतुष्ट हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय कलाकारों और समुदाय की सहभागिता से आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक व बाल-अनुकूल बनाने पर जोर दिया। धमतरी का यह नवाचार अब पूरे प्रदेश में प्रारंभिक बाल शिक्षा को नई दिशा देगा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 01:04 pm

Published on:

19 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: धमतरी मॉडल बना मिसाल… BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा लागू

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

35 बच्चों की कटी कलाइयां (photo source- Patrika)
धमतरी

Road Accident: बायपास बना डेंजर जोन, 12 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना, बाइक सवार की मौत

dhamtari road accident news
धमतरी

पराली जलाने के मामले में धमतरी के 50 किसानों पर प्रकरण दर्ज, 30,000 तक जुर्माना और..

CG Farmer, parali news
धमतरी

2.50 लाख गैस उपभोक्ता अलर्ट! इस जिले में 30% ने नहीं कराई ई-केवायसी, कनेक्शन हो सकते हैं ब्लॉक

गैस कनेक्शन (photo-patrika)
धमतरी

कोबरा बटालियन हादसा! जवानों के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक, हरसंभव सहयोग देने की घोषणा

Dharmatri Jawan Accident (photo source- Patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.