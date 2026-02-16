पराली जलाने के मामले में धमतरी के 50 किसानों पर प्रकरण दर्ज, 30,000 तक जुर्माना और..

संबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र के कीट वैज्ञानिक डॉ. शक्ति वर्मा ने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद 16 प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के सूक्ष्मजीव, केंचुए और अन्य जीव भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों पर स्थायी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि किसान पराली को जलाने की बजाए खेत की जुताई कर मिट्टी में मिला देें तो यह कंपोस्ट हो जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। फसल में बीमारी भी कम लगने का चांस रहता है।