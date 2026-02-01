2.50 लाख गैस उपभोक्ता अलर्ट! इस जिले में 30% ने नहीं कराई ई-केवायसी, कनेक्शन हो सकते हैं ब्लॉक

खाद्य विभाग के अनुसार, धमतरी जिले में लगभग 2.50 लाख गैस कनेक्शन उपभोक्ता हैं। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फेज-1 और फेज-2 को मिलाकर करीब 1,28,643 उपभोक्ता शामिल हैं। बावजूद इसके, अब तक केवल 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवायसी अपडेट कराई है और सेफ्टी जांच कराई है। गैस एजेंसियों के अनुसार, ई-केवायसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर रिफिल कराने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने फर्जी कनेक्शनों को लॉक करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।