CG Accident: धमतरी में दर्दनाक हादसा, हाइवा की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, भाजपा कार्यकर्ता की मौत

शांति नगर कारगिल चौक निवासी भारत भूषण राजपूत (48 वर्ष) गुरुवार रात अपने कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान ज्योति राईस मिल मोड़ के समीप सूर्य नमस्कार चौक की तरफ से आ रही हाइवा ने कार को जोरदार टक्कर मार दी।