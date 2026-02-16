Road Accident: बायपास बना डेंजर जोन, 12 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना, बाइक सवार की मौत

इस घटना ने एक बार फिर जिले में लगातार बढ़ रही सडक़ दुर्घटनाओं और यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर खपरी बायपास और भखारा रोड क्षेत्र में लगातार दुर्घटनपाएं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाकों में भारी वाहनों और तेज गति से चलने वाली कार समेत हैवी वाहनोंं पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। रात के समय सडक़ पर न तो पर्याप्त पुलिस गश्त रहती है और न ही स्पीड कंट्रोल के ठोस इंतजाम। ऐसे में सडक़ दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है।