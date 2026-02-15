15 फ़रवरी 2026,

रविवार

जांजगीर चंपा

मेला जाने के दौरान दर्दनाक हादसा… डिवाइडर से टकराई बाइक पिकअप से भिड़ी, पिता की मौत, बेटा गंभीर

Janjgir Champa Road Accident: नगर के गौरव पथ के सामने हुए भीषण दुर्घटना में 60 वर्षीय सरजू भैना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Feb 15, 2026

सड़क हादसा (पत्रिका फाइल फोटो)

सड़क हादसा (पत्रिका फाइल फोटो)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। नगर के गौरव पथ के सामने हुए भीषण दुर्घटना में 60 वर्षीय सरजू भैना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मेले में शामिल होने जा रहे थे पिता-पुत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक सरजू भैना ग्राम पचोरी, थाना सारागांव के निवासी थे। वे अपने बेटे आशीष के साथ दोपहिया वाहन से महुदा से शिवरीनारायण में आयोजित मेले में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में जब वे चांपा के महाराणा बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन कथित रूप से अनियंत्रित हो गया और सड़क के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वाहन से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए बीडीएम शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सरजू भैना को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके बेटे आशीष का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पिकअप चालक फरार, जांच जारी

हादसे के बाद पिकअप वाहन के मौके से फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुट गई है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

क्षेत्र में शोक की लहर

इस हृदयविदारक घटना के बाद ग्राम पचोरी और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि सरजू भैना एक शांत और मिलनसार व्यक्ति थे। मेले में जाने के लिए निकले पिता-पुत्र के साथ हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

