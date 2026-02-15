मेला जाने के दौरान दर्दनाक हादसा… डिवाइडर से टकराई बाइक पिकअप से भिड़ी, पिता की मौत, बेटा गंभीर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक सरजू भैना ग्राम पचोरी, थाना सारागांव के निवासी थे। वे अपने बेटे आशीष के साथ दोपहिया वाहन से महुदा से शिवरीनारायण में आयोजित मेले में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में जब वे चांपा के महाराणा बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन कथित रूप से अनियंत्रित हो गया और सड़क के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वाहन से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।