बेटे के बाद अब वे भी दुनिया से जा रहे.. वाट्सएप स्टेटस लिख माता-पिता ने फांसी लगाकर दी जान

इस संबंध में एसपी विजय कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक साल पहले सड़क हादसे में उनके इकलौते बेटे की जान चली गई थी। उसी घटना के बाद से दंपती तनाव में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आत्मघाती कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने वॉट्सएप स्टेटस पर दुनिया छोड़ने की बात लिखी थी। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारण स्पष्ट हो सकेंगे।