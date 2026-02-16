16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

बेटे के बाद अब वे भी दुनिया से जा रहे.. वाट्सएप स्टेटस लिख माता-पिता ने फांसी लगाकर दी जान

Suicide News: बेटे के मौत का माता पिता को इतना गहरा सदमा लगा कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला है जांजगीर चांपा जिले के धरदेई गांव का..

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Feb 16, 2026

CG Suicide news

माता पिता ने फांसी लगाकर दी जान ( Photo - Patrika )

Suicide News: जिले के धरदेई गांव में पति-पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल बेटे की मौत का माता-पिता को इतना लगा कि दोनों ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले दोनों ने वाट्सएप स्टेटस में लिखा कि, बेटे के बाद अब वे भी अब दुनिया से जा रहे हैं। पति-पत्नी के फांसी लगाने की घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

Suicide News: फांसी पर लटके मिले दंपति

जानकारी के अनुसार धरदेई गांव निवासी रमाबाई पटेल और उनके पति कृष्णा पटेल अपने घर के अंदर फंदे से लटके हुए पाए गए। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। जब ग्रामीणों ने अंदर झांककर देखा तो दंपति फांसी के फंदे पर नजर आए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इधर दोनों की मौत की खबर से गांव में सनसनी फैल गई।

दोनों मानसिक रूप से बेहद परेशान थे

बताया जा रहा है कि उनके जवान बेटे की मौत के बाद से दोनों गहरे सदमे में थे। बेटे के निधन के बाद वे मानसिक रूप से बेहद परेशान और टूटे हुए नजर आ रहे थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से चल रहे मानसिक आघात के कारण उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत

इस संबंध में एसपी विजय कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक साल पहले सड़क हादसे में उनके इकलौते बेटे की जान चली गई थी। उसी घटना के बाद से दंपती तनाव में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आत्मघाती कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने वॉट्सएप स्टेटस पर दुनिया छोड़ने की बात लिखी थी। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 04:09 pm

Published on:

16 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / बेटे के बाद अब वे भी दुनिया से जा रहे.. वाट्सएप स्टेटस लिख माता-पिता ने फांसी लगाकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के युवक की इंदौर में गला रेतकर हत्या, इस बात पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

मेला जाने के दौरान दर्दनाक हादसा… डिवाइडर से टकराई बाइक पिकअप से भिड़ी, पिता की मौत, बेटा गंभीर

सड़क हादसा (पत्रिका फाइल फोटो)
जांजगीर चंपा

CG Crime: दिनदहाड़े बैंक के बाहर लूट, किसान से ढाई लाख रुपए ले गए बदमाश

CG Crime: दिनदहाड़े बैंक के बाहर लूट, किसान से ढाई लाख रुपए ले गए बदमाश
जांजगीर चंपा

सीएम तक शिकायत पहुंचने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन, पूर्व विधायक के रिश्तेदार होने का ‘कवच’, रोज ढाई लाख की रेत लूट

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Robbery News: दिनदहाड़े किसान से ढाई लाख की लूट, हेलमेटधारी बदमाश फरार, इलाके में हड़कंप

दिनदहाड़े किसान से ढाई लाख की लूट (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.