छत्तीसगढ़ के युवक की इंदौर में गला रेतकर हत्या, इस बात पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम, गिरफ्तार

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों की शिनाख्त होने के बाद अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई। जिन्होनें घटना करना स्वीकार किया व आरोपियों के कब्जे से मृतक से लूटे गए पर्स, नकद पैसे व मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल, चाकू व घटना के समय पहने कपड़े जब्त किए गए। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद घटना स्थल से फिर से कार्रवाई के दौरान भागने का प्रयास किया, जिससे घटना स्थल के पास स्थित रेलवे पटरियों के ब्लाक में फंसकर आरोपी घायल हो गए।